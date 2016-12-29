Смертельное ДТП с троллейбусом в Мариуполе: полицейский находится в коме

В прокуратуре Донецкой области рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера в Мариуполе. Отмечается, что сотрудник полиции, который на автомобиле врезался в троллейбус, сейчас находится в коме, его состояние тяжелое. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Татьяна Павленко.

"Нам известно, что полицейский в тяжелом состоянии, он сейчас в коме. Также была оказана медицинская помощь водителю троллейбуса", – отметила она.

По словам пресс-секретаря, сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства") УК. Продолжается досудебное расследование.

"Санкцией статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", – добавили в полиции.

Известно, что погибшим в результате ДТП пассажиром был 27-летний парень. Полицейский, который въехал в троллейбус, является инспектором превентивной службы 1979 года рождения.

Напомним, вчера, 29 декабря, на улице Краснофлотской в Мариуполе сотрудник полиции Донецкой области за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в троллейбус, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского.