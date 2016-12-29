Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Смертельное ДТП с троллейбусом в Мариуполе: полицейский находится в коме http://www.segodnya.ua/img/article/7842/77_main.1483007316.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/77_tn.1483007316.jpg Донбасс Правоохранитель является инспектором превентивной службы, его состояние тяжелое 

Смертельное ДТП с троллейбусом в Мариуполе: полицейский находится в коме

Сегодня, 12:28

Правоохранитель является инспектором превентивной службы, его состояние тяжелое 

ДТП в Мариуполе. Фото: ГСЧС
ДТП в Мариуполе. Фото: ГСЧС

В прокуратуре Донецкой области рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера в Мариуполе. Отмечается, что сотрудник полиции, который на автомобиле врезался в троллейбус, сейчас находится в коме, его состояние тяжелое. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Татьяна Павленко.

"Нам известно, что полицейский в тяжелом состоянии, он сейчас в коме. Также была оказана медицинская помощь водителю троллейбуса", – отметила она.

По словам пресс-секретаря, сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства") УК. Продолжается досудебное расследование.

"Санкцией статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", – добавили в полиции.

Известно, что погибшим в результате ДТП пассажиром был 27-летний парень. Полицейский, который въехал в троллейбус, является инспектором превентивной службы 1979 года рождения.

Напомним, вчера, 29 декабря, на улице Краснофлотской в Мариуполе сотрудник полиции Донецкой области за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в троллейбус, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП погиб пассажир машины полицейского.
ДТП, смерть, Мариуполь, троллейбус, пассажир, погиб, кома, врезался, полицейский

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП с троллейбусом в Мариуполе: полицейский находится в коме". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во Львовской области иномарка врезалась в рейсовый автобус

Сегодня, 12:24

По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги 

Донбасс

Фото: vedomosti-ua.com

В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети

Сегодня, 11:55

Сотрудники полиции вовремя отреагировали и спасли подростка от суицида 

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

На Донбассе погиб один украинский военный

Сегодня, 11:51

В результате боя в районе Крутой Балки Вооруженные силы Украины понесли потери 

Происшествия и криминал

Автобус с пассажирами перевернулся на остановке в Полтаве: есть пострадавшие

Сегодня, 11:10

Пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус "Мерседес", в котором находились более десяти пассажиров

Мир

В Турции пассажирский автобус упал в пропасть. Фото: dunya.com

В Турции пассажирский автобус слетел в пропасть

Сегодня, 10:50

В результате аварии погибли пять человек, многие получили ранения и травмы

Харьков

ДТП в Харькове. Фото: 057.ua

В больнице Харькова умер отец погибшего в ДТП младенца

Сегодня, 10:42

Количество жертв страшной аварии на Окружной дороге возросло до двух человек

Происшествия

Ради тушения спасателям пришлось разобрать стену. Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом горел частный дом, погиб мужчина

Сегодня, 10:33

Причины возгорания устанавливают эксперты

Днепропетровск

Фото: Stepan Sus, facebook

Погиб от пули снайпера: 21-летнего бойца похоронили в Днепропетровской области

Сегодня, 10:06

Военный был командиром третьей роты. У младшего офицера остались беременная жена, мать и младший брат

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.