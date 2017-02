СММ ОБСЕ и ремонтники смолги прибыть на Донецкую фильтровальную станцию

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прибыла на Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем Twitter.

"Хуг с другими наблюдателями СММ, СЦКК и рабочими Донецкой фильтровальной станции прибыли на фильтровальную станцию", – говорится в сообщении.

СММ призывает стороны прекратить огонь для продолжения ремонтных работ. Ранее миссия сообщала, что боевики блокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии.

Hug with other SMM monitors, JCCC and DFS workers arrived at filtration station. Sides must stop firing now for repair works to continue