СММ ОБСЕ и ремонтники смолги прибыть на Донецкую фильтровальную станцию
Ранее боевики брокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прибыла на Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем Twitter.
"Хуг с другими наблюдателями СММ, СЦКК и рабочими Донецкой фильтровальной станции прибыли на фильтровальную станцию", – говорится в сообщении.
СММ призывает стороны прекратить огонь для продолжения ремонтных работ. Ранее миссия сообщала, что боевики блокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии.
Hug with other SMM monitors, JCCC and DFS workers arrived at filtration station. Sides must stop firing now for repair works to continue— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 2 лютого 2017 р.
Напомним, ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.
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