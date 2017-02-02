СММ ОБСЕ и ремонтники смолги прибыть на Донецкую фильтровальную станцию

Сегодня, 10:58

Ранее боевики брокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии

Александр Хуг на Донецкой фильтровальной станции. Фото: Twitter СММ ОБСЕ
Александр Хуг на Донецкой фильтровальной станции. Фото: Twitter СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прибыла на Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем Twitter.

"Хуг с другими наблюдателями СММ, СЦКК и рабочими Донецкой фильтровальной станции прибыли на фильтровальную станцию", – говорится в сообщении.

СММ призывает стороны прекратить огонь для продолжения ремонтных работ. Ранее миссия сообщала, что боевики блокировали проезд для ремонтных бригад и наблюдательной миссии.

Напомним, ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.
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