Снайперы боевиков устроили ловушку для украинских офицеров

Сегодня, 11:09

Военные рассказали подробности инцидента

Боевики устроили ловушку на военных. Фото: AFP
Боевики устроили ловушку на военных. Фото: AFP

Боевики напали на офицеров украинской стороны СЦКК. По данным Штаба военной операции, инцидент произошел в понедельник, 6 февраля.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", – рассказали в Штабе.

В ведомстве также подчеркнули, что все автомобили были соответственно маркированы, а офицеры носили шевроны наблюдательной миссии. 

Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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