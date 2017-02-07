Снайперы боевиков устроили ловушку для украинских офицеров

Боевики напали на офицеров украинской стороны СЦКК. По данным Штаба военной операции, инцидент произошел в понедельник, 6 февраля.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", – рассказали в Штабе.

В ведомстве также подчеркнули, что все автомобили были соответственно маркированы, а офицеры носили шевроны наблюдательной миссии.

Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.