СНБО рассмотрит закон о деоккупации Донбасса – Геращенко

Работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена, и он будет вынесен на заседание СНБО. Об этом рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины". В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР", – сообщила Геращенко.

Она рассказала, что состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса с участием руководителей фракций коалиции, депутатов, которые активно работают над проблематикой защиты нацбезопасности и обороны и деоккупации Донбасса и секретаря СНБО Александра Турчинова, советников президента, экспертов.

По словам Геращенко, по поручению президента, работа над этим проектом вместе с экспертами и секретариатом СНБО продолжается уже "определенное время".

"Важно – Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе, но мы боремся за деоккупацию и возвращение территорий", – подчеркнула парламентарий.

Напомним, ранее Геращенко выразила уверенность в том, что Украина должна стать 30м членом НАТО.