События в Авдеевке напомнили об агрессии России на Донбассе – Туск

Сегодня, 14:24

По его словам, нарушения перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости

Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua
Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua

Обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающихся вызовах, которые несет агрессия России на востоке Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Ливии Фаезом аль-Сараджем.

"Нарушения перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", – заявил Туск.

По его словам, кризис в Украине до сих пор находится на экране радара Европейского Союза.

"Нам снова напомнили о продолжающихся вызовах, которые представляет собой российская агрессия на востоке Украины и угрозы для выполнения Минских соглашений", – подчеркнул он.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президента США Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины.

Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
россия, Украина, Донбасс, туск, авдеевка
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Источник:

Украинская правда

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