Соцсети высмеяли "военные" татуировки боевиков (фото)

Боевики на Донбассе продолжают веселить соцсети. На этот раз внимание пользователей привлекла небольшая подборка татуировок противника на военную тематику. Большинство комментаторов отметило не только низкий уровень профессионализма татуировщика, но и ошибки в рисунках.

"Откуда горы на Донбассе? И зачем он украинскую "вертушку" набил?", – недоумевает один из пользователей.

"Партачки такие, как на зоне-малолетке, где "кольщикам" 13 лет", – добавляет другой.

Фото: Твиттер