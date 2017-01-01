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Соцсети высмеяли "военные" татуировки боевиков (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/96_main.1483098832.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/96_tn.1483098832.jpg Донбасс Качество исполнения рисунков оставляет желать лучшего

Соцсети высмеяли "военные" татуировки боевиков (фото)

Сегодня, 02:47

Качество исполнения рисунков оставляет желать лучшего

Боевики вновь насмешили соцсети. Фото: Твиттер
Боевики вновь насмешили соцсети. Фото: Твиттер

Боевики на Донбассе продолжают веселить соцсети. На этот раз внимание пользователей привлекла небольшая подборка татуировок противника на военную тематику. Большинство комментаторов отметило не только низкий уровень профессионализма татуировщика, но и ошибки в рисунках.

"Откуда горы на Донбассе? И зачем он украинскую "вертушку" набил?", – недоумевает один из пользователей.

"Партачки такие, как на зоне-малолетке, где "кольщикам" 13 лет", – добавляет другой.

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Фото: Твиттер
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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