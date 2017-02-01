Сотрудники ДТЭК приступили к осмотру повреждений в Авдеевке (видео)

С началом войны энергетики более 200 раз ремонтировали в городе линии электропередач. В результате непрекращающихся боевых действий с 29 января и до сих пор выведены из строя две последние линии электропередачи Макеевка-АКХЗ №1 и Макеевка-АКХЗ №2, которые давали электричество для бесперебойного функционирования Авдеевского коксохимического завода и полноценной жизни горожан.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга рассказал директор по дистрибуции электроэнергии "ДТЭК Энерго" Игорь Маслов. "В мирное время Авдеевка и коксохимический завод снабжались по четырем линиям, и нам тогда казалось, что это сверхнадежная схема электроснабжения, абсолютно непотопляемая подводная лодка. Но, к сожалению, война показала иное: две из этих четырех линий были отключены ранее, в июне 2015 года, в результате боевых действий. Восстановить не представлялось никакой возможности, поскольку они идут прямо над линией боевых действий. Поэтому завод и город остались на двух линиях. Это продолжалось до 29 января. Первая линия отключилась после очередного залпа приблизительно в полдень. Вторая отключилась в 18:30. В результате и завод, и город остались полностью обесточены", – отметил он.

С начала боевых действий в 2014 году и до сих пор Авдеевка остается эпицентром обстрелов. За это время более 200 раз энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей проводили ремонт линий электропередач и возвращали свет в дома жителей Авдеевки и электроснабжение Донецкой фильтровальной станции и АКХЗ. "Вспоминаю февраль 2015 года, когда Авдеевка 32 дня находилась без электроэнергии. Благо, что была мягкая зима, и температура воздуха была выше, чем сейчас. Мы смогли избежать гуманитарной и техногенной катастрофы", – вспомнил он.

По словам Маслова, две бригады ДТЭК уже приступили к осмотру повреждений. "Наших сотрудников сопровождает ОБСЕ, а это залог того, что с высокой долей вероятности "зеленый коридор" не будет нарушен, и мы отремонтируем высоковольтные линии. Но я все же опасаюсь двух факторов. Первое: мы на сегодняшний день до конца не знаем объем разрушений. Если это просто провода, лежащие на земле, то устранить повреждения мы сможем очень быстро. Мы готовы, укомплектованы, есть техника, кран, 4 автовышки. И тогда жители Авдеевки уже сегодня увидят свет. Если все-таки повреждена опора, то восстановление займет чуть больше времени. Сколько именно, я боюсь прогнозировать. Второй фактор, который меня очень тревожит – это несанкционированное нарушение "зеленого коридора". Были у нас такие случаи, когда наши сотрудники ремонтируют, начинается бой и тогда, побросав технику, они в буквальном смысле уползали, чтобы спастись. Я очень надеюсь, что "зеленый коридор" будет предоставлен и будет прекращен огонь, и тогда электроэнергия будет возвращена в дома жителей Авдеевки в самые кратчайшие сроки", – отметил Игорь Маслов.