Спасатели отчитались о критической ситуации в Авдеевке

Сегодня, 08:46

Отопление в домах жителей города поддерживается, но света нет

В Авдеевке по-прежнему нет света
В Авдеевке по-прежнему нет света

По состоянию на 7 часов утра 1 февраля теплоснабжения в городе: Авдеевка, где проживает около 22 тыс. челове. осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, температура теплоносителя в теплосети составляет 50 градусов тепла, а температура воздеха в квартирах – 15 градусов тепла, отмечают в ГСЧС.

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от пяти генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены 3 мощных передвижных электростанции)", – сообщают спасатели.

Напомним, Авдеевка третьи сутки находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка. Ситуация в городе к понедельнику стала критической. Было объявлено чрезвычайное положение.

Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговвод на Авдеевском коксохимзаводе. Из-за этого на заводе прекратился обогрев воды, которая несет тепло напрямую в дома горожан. Батареи в квартирах начали моментально остывать, ведь температура воздуха на улице — почти 20 градусов мороза. 

Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.

Пока что в домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты. Местные власти готовятся к возможной эвакуации. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
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"Сегодня"

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