Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки

Сегодня, 22:59

Функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни

Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками, фото dsns.gov.ua
Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками, фото dsns.gov.ua

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям города Авдеевка, где функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 20.00 в мобильные пункты обогрева обратилось 881 человек, из них 236 человек пожилого возраста и 186 детей. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни", следует из сообщения на сайте ведомства во вторник вечером.

Координацией мероприятий по защите населения и проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К аварийно-спасательным и смежным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины – 90 человек и 30 единиц техники.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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