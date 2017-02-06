Спасатели рассказали о ситуации в Авдеевке

В данный момент к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Об этом сообщает ГСЧС.

Вместе с тем, отметили спасатели, без света все еще остаются пять населенных пунктов Ясиноватского района – села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное и Каменка, расположенных вблизи Авдеевки.

"В настоящее время проводится работа по заполнению системы фильтровальной станции водой с последующим запуском агрегатных установок. После чего планируется подача воды в систему водоснабжения", – рассказали в ГСЧС.

Также сегодня возобновили работу пять общеобразовательных школ и четыре детсада, а коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных зданий.

Спасатели добавили, что на сегодняшний день из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.