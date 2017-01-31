Спасатели завезли в Авдеевку электростанции, тепло-генераторы и палатки для пунктов обогрева (видео)

Как сообщается, это позволит помочь людям, которые в сильные морозы остались без света, тепла и воды

Прямо сейчас в Авдеевку въезжают днепровские спасатели. Спецотряд сформировали из представителей подразделений шести районов области – всего 20 человек.

В Авдеевку везут четыре мощные электростанции, тепло-генераторы, палатки для обустройства пунктов обогрева, кровати и дрова. Это позволит помочь людям, которые в сильные морозы остались без света, тепла и воды.

"Далее на месте, какая будет поставлена задача – мы ее тоже будем выполнять. По эвакуации, по обогреву. Все, что нужно – мы сделаем", – заявил начальник управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.