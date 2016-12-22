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Спецслужбы ликвидировали денежный канал боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7819/84_main.1482404199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/84_tn.1482404199.jpg Донбасс Организатором оказался один из поставщиков продуктов

Спецслужбы ликвидировали денежный канал боевиков

Сегодня, 12:54

Организатором оказался один из поставщиков продуктов

Боевиков оставили без денег. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевиков оставили без денег. Фото: Союз "Народная память"

Украинские спецслужбы перекрыли канал финансирования боевиков, организованный одним из поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на  контролируемой украинскими властями территории, продолжали поставлять продукты питания в т.н. "ДНР". Дельцы организовали логистику товаров через Россию", – пояснили в ведомстве.

Во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с т.н. "ДНР". Также оперативники изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки.

Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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