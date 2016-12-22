Спецслужбы ликвидировали денежный канал боевиков

Украинские спецслужбы перекрыли канал финансирования боевиков, организованный одним из поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на контролируемой украинскими властями территории, продолжали поставлять продукты питания в т.н. "ДНР". Дельцы организовали логистику товаров через Россию", – пояснили в ведомстве.

Во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с т.н. "ДНР". Также оперативники изъяли 500 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США, 15 тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки.

Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.