Спецслужбы нашли на Донбассе улику против РФ

На Донбассе нашли очередное оружие из РФ. Как сообщает СБУ, на этот раз тайник был расположен на окраине села Троицкое в Луганской области.

В частности, в нем находились две противопехотные мины ПМН-2 советского производства.

"Эти боеприпасы, в соответствии с "Конвенцией о применении, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах. Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ", – пояснили в СБУ.

Напомним, за минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня.