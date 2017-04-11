Спецслужбы нашли на Донбассе улику против РФ
В зоне боевых действий обнаружили противопехотные мины
На Донбассе нашли очередное оружие из РФ. Как сообщает СБУ, на этот раз тайник был расположен на окраине села Троицкое в Луганской области.
В частности, в нем находились две противопехотные мины ПМН-2 советского производства.
"Эти боеприпасы, в соответствии с "Конвенцией о применении, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах. Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ", – пояснили в СБУ.
Напомним, за минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня.
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