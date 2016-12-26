Спецслужбы оставили без денег копа на Донбассе

В Донецкой области задержали старшего участкового инспектора одного из отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей на стихийном рынке рядом с КПВВ "Новотроицкое". При этом люди деньги только за то, чтобы им не мешали работать.

"В частности, правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения "оборотнем" еженедельной дани с коммерсантов. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды", – пояснили в СБУ.

Следственные действия продолжаются.