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Спецслужбы оставили без денег копа на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7831/65_main.1482753214.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/65_tn.1482753214.jpg Донбасс Правоохранитель наполнял карманы "незаконными" доходами

Спецслужбы оставили без денег копа на Донбассе

Сегодня, 13:51

Правоохранитель наполнял карманы "незаконными" доходами

Полицейского задержали. Фото: СБУ
Полицейского задержали. Фото: СБУ

В Донецкой области задержали старшего участкового инспектора одного из отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей на стихийном рынке рядом с КПВВ "Новотроицкое". При этом люди деньги только за то, чтобы им не мешали работать. 

"В частности, правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения "оборотнем" еженедельной дани с коммерсантов. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды", – пояснили  в СБУ.

Следственные действия продолжаются.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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