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Спецслужбы показали найденную на Донбассе улику против России http://www.segodnya.ua/img/article/7879/74_main.1484309081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/74_tn.1484309081.jpg Донбасс В "серой" зоне обнаружили очередное доказательство присутствия РФ

Спецслужбы показали найденную на Донбассе улику против России

Сегодня, 14:02

В "серой" зоне обнаружили очередное доказательство присутствия РФ

СБУ нашла ранец российского десантника. Фото: ssu.gov.ua
СБУ нашла ранец российского десантника. Фото: ssu.gov.ua

Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное (Донецкая область) задокументирован очередной факт присутствия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего ранца десантника с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск.

"Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии", – отметили в СБУ.

Также был обнаружен короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотная мина МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Спецслужбы показали найденную на Донбассе улику против России". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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