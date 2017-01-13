Спецслужбы показали найденную на Донбассе улику против России
В "серой" зоне обнаружили очередное доказательство присутствия РФ
Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное (Донецкая область) задокументирован очередной факт присутствия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего ранца десантника с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск.
"Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии", – отметили в СБУ.
Также был обнаружен короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотная мина МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.
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