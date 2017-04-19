Спецслужбы показали очередную улику против РФ
На Донбассе вновь нашли оружие российского производства
В Донецкой области обнаружили оружие и боеприпасы российского производства. Об этом сообщает СБУ.
По данным спецслужб, реактивный пехотный огнемет "Шмель" нашли возле одного из опорных пунктов ВСУ, расположенного на линии соприкосновения.
"Оружие российского происхождения находилась в боеспособном, готовом к использованию состоянии. В "серой зоне" в районе города Марьинка сотрудники спецслужбы обнаружили гранату РГД с запалом, установленную на "растяжке" вблизи позиций украинских военных. По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в России в 1993 году", – пояснили в СБУ.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Напомним, в Киеве печатали фальшивые документы для боевиков.
Вы сейчас просматриваете новость "Спецслужбы показали очередную улику против РФ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии