США ожидают продления режима "тишины" на Донбассе после праздников

В Госдепе напомнили о последнем всплеск насилия на востоке Украины

Официальный Вашингтон приветствовал решение трехсторонней контактной группы об установлении временного прекращения огня на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное перемирие. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает телеканал "112 Украина".

"Соединенные Штаты приветствуют заявление трехстороннего контактной группы по соглашению о прекращении огня на востоке Украины в течение праздников", – заявил он.

Кирби напомнил о последнем всплеск насилия на востоке Украины, когда "объединены российско-сепаратистские силы атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями".

В этой связи представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены подобным развитием событий.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.