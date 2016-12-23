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США ожидают продления режима "тишины" на Донбассе после праздников http://www.segodnya.ua/img/article/7822/72_main.1482453725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/72_tn.1482453725.jpg Донбасс В Госдепе напомнили о последнем всплеск насилия на востоке Украины  

США ожидают продления режима "тишины" на Донбассе после праздников

Сегодня, 02:41

В Госдепе напомнили о последнем всплеск насилия на востоке Украины

 

Джон Кирби, фото rusvesna.su
Джон Кирби, фото rusvesna.su

Официальный Вашингтон приветствовал решение трехсторонней контактной группы об установлении временного прекращения огня на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное перемирие. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, передает телеканал "112 Украина".

"Соединенные Штаты приветствуют заявление трехстороннего контактной группы по соглашению о прекращении огня на востоке Украины в течение праздников", – заявил он.

Кирби напомнил о последнем всплеск насилия на востоке Украины, когда "объединены российско-сепаратистские силы атаковали позиции украинских сил с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями".

В этой связи представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены подобным развитием событий.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.
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