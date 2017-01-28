Стала известная причина смерти экс-главаря "ЛНР" Болотова

Похоронят бывшего лидера боевиков во вторник, однако с точным местом погребения не определились

Первый лидер боевиков т. н. "Народной луганской республики" Валерий Болотов скончался из-за болезни. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

Он отметил, что похоронят бывшего лидера боевиков во вторник, однако с точным местом погребения не определились.

"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – сказал он.

Напомним, вчера, 27 января, стало известно, что Валерий Болотов скончался в Подмосковье.

Покойный был одним из участников выступлений весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности "народного губернатора". В августе того же года он сложил полномочия первого главаря т.н. "ЛНР", сославшись на последствия ранения.

Также сообщалось, что 27 января "внезапно" умер так называемый "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти боевика называется тромб.