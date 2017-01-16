Стало известно, чего добиваются боевики на Светлодарской дуге

На Светлодарской дуге боевики не оставляют попыток массированными обстрелами с использованием 122-мм артиллерии и 120-мм, 82-мм минометов нанести огневое поражение выдвинувшимся вперед подразделениям ВСУ. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, также противник неоднократно обстреливал на этом участке тактические тылы украинских войск.

"Кроме того, фиксируется как минимум 2 бронегруппы, которые активно используются оккупантами для обстрела передовых украинских позиций: бронетехника активно маневрирует, часто меняет позиции, на огневые позиции выдвигается преимущественно скрытно. На участке севернее Калиновки (высота 223.7 и ставок Грязевский) фиксировалось очередное боестолкновение с применением противником артиллерии и минометов", – рассказали в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня.