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Стало известно, где на Донбассе боевики "воспрянули духом" http://www.segodnya.ua/img/article/7859/91_main.1483701938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/91_tn.1483701938.jpg Донбасс Противник начал активно действовать на Луганском направлении

Стало известно, где на Донбассе боевики "воспрянули духом"

Сегодня, 13:23

Противник начал активно действовать на Луганском направлении

Боевики активизировались. Фото: AFP
Боевики активизировались. Фото: AFP

Боевики активизировались в Луганской области. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, на этом участке фронта сутки начались с мощного обстрела из 152-мм орудий.

"За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям у села Троицкое. Также у Новозвановки боевики выпустили 20 минометных мин. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью", – пояснил Мотузяник.

Кроме того, добавил он, фиксируются эпизоды нарушения режима прекращения огня у Новотошковки, где вел огонь снайпер противника, а также у Станицы Луганской. 

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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