Стало известно, где на Донбассе боевики "воспрянули духом"

Боевики активизировались в Луганской области. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, на этом участке фронта сутки начались с мощного обстрела из 152-мм орудий.

"За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям у села Троицкое. Также у Новозвановки боевики выпустили 20 минометных мин. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью", – пояснил Мотузяник.

Кроме того, добавил он, фиксируются эпизоды нарушения режима прекращения огня у Новотошковки, где вел огонь снайпер противника, а также у Станицы Луганской.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.