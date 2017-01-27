Стало известно, как россияне шпионят на Донбассе

На территории так называемой "ДНР" в прифронтовой полосе зафиксирована работа как минимум двух российских комплексов радиоэлектронной разведки на базе автомобиля "Нива-Тайга" (используются автомобили песочного цвета). Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его словам, каждый комплекс обслуживают 4 человека – исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ.

"Во время работы над машиной выдвигается телескопическая антенна. На каждой точке комплекс работает не более 3-х часов в сутки. Во время прохождения блокпостов т.н. "ДНР" данные автомобили никогда не останавливаются для проверки", – пояснил эксперт.

Напомним, за минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины.