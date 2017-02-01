Стало известно, на какой срок установлен режим тишины в Авдеевке

Режим тишины в Авдеевке установлен до 17:00. Ремонтные бригады уже приступили к работе.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский.

"В Авдеевке режим тишины до 17.00. Бригады приступили к работе", – написал он.

Напомним, два часа назад российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Как заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский, после проведения детальных обследований разрыва линии электропередачи будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.