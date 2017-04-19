Страхи ночного Донецка: исчезновение транспорта, домашний арест и разгул боевиков

Временно оккупированные территории Донбасса живут по своим правилам. Тут каждый день слышны залпы артиллерии и взрывы снарядов, по улицам разъезжает бронетехника, нельзя проводить митинги и выходить из дома вечером.

Развлечения и проблемы

За три года оккупации картины вечернего Донецка уже стали символами оккупации, "русской весны" и разнообразных самопровозглашенных республик. С июля 2014 года на оккупированных территориях действует комендантский час – с 23:00 до 5:00, при этом жизнь замирает намного раньше. Уже в 19-20 часов проехать из центра шахтерской столицы на окраины – весьма проблематично, транспорт исчезает с первыми сумерками.

Хоть на дорогах и пусто, но жизнь кипит в ночных клубах и дорогих кафе и ресторанах. Там зачастую игнорируют комендантский час, поскольку завсегдатаи тех заведений – не простая молодежь, а "золотая". Позволить себе заплатить за вход не меньше 500 рублей (235 грн), оплатить закуску и выпивку, протанцевать доупаду – все это в условиях войны могут только весьма обеспеченные люди со связями в кругах оккупационных ведомств.

Если раньше в Донецке двери ночных клубов были открыты практически круглосуточно, то с приходом "русского мира" развлекательные заведения вынуждены работать в крайне сложных условиях.

"Нынче "ночь" у нас начинается в 19-20 часов, – рассказывает управляющий одного из ночных клубов Анастасия. – Работаем по два-три часа в день, соответственно и посетителей крайне мало. Если раньше были сотни каждую ночь, то теперь 20-30 человек – уже хорошо. Закрыться нам надо не позднее 21:30, но получается где-то к 22:00. Если позже – может нагрянуть "комендатура" и предъявить нам претензии, мол, мы спиртное распродаем и вообще нарушаем комендантский час. Мы бы и рады закрываться на ночь двери, чтобы клиенты отдыхали у нас до утра, но нельзя. Уже случались подобные прецеденты, и все заканчивалось не очень хорошо – приезжали автоматчики, увозили клиентов и устраивали проблемы начальству".

В прошлом году некоторые заведения находили решение проблемы комендантского часа – в 23:00 запирали двери изнутри, и посетителям оставалось ждать утра и возможности попасть домой. "Ночевали кто где придется – кто на стульях, кто на полу. Но многие продолжали пить и танцевать до утра, а отсыпались уже дома", – вспоминает одну из вечеринок дончанка Евгения.

Мирные жители не устают рассказывать историю, когда в разгар одной из посленовогодних вечеринок в один из дорогих клубов Донецка нагрянул патруль. Дончане рассказывают, что развлекающихся не просто забрали и увезли в полицию – их отвезли на окраину Донецка, в самый разгар обстрелов, и предложили добираться домой на своих двоих. Чтобы неповадно было нарушать комендантский час. Девушки в вечерних нарядах и на шпильках, молодые люди в подпитии – всем пришлось шагать не менее двух километров под обстрелами до ближайшего жилья, куда можно было вызвать такси…

Ночной Донецк. Фото: соцсети

Бросят в камеру

О том, что существуют ночные смены на шахтах и заводах – людей с автоматами не интересует. Нередко доходит до инцидентов с арестами и допросами шахтеров. Сейчас ситуация если и изменилась, то ненамного. Боевики могут надолго тормознуть спешащих в полпятого утра в очередь к блокпосту водителей.

"В том месяце я возвращался поздно с работы, – рассказывает местный таксист Геннадий. – Машину в гараж поставил, до дома было минут 10 ходьбы. Я почти дошел, как из-за угла на меня выруливает "патруль". Остановили, документы проверили, говорят мол, нарушил комендантский час на 15 минут. Я говорю: "Вот мой подъезд – 10 шагов!". А они ни в какую. Отвезли меня в райотдел, отпечатки пальцев сняли, посадили в камеру и только утром отпустили. Телефон забрали, даже жене не дали позвонить, а она всю ночь как на иголках".

Дончане рассказывают, если на первый раз вас попросту заставят отсидеть ночь в холодной камере райотдела, то во второй раз уже не отпустят просто так.

"После закрытия нашей шахты мне пришлось устроиться на работу на макеевскую шахту, – рассказывает горнорабочий Александр. – Теперь на работу добираюсь около двух часов, а с работы и того дольше – ведь маршрутки после 20.00 уже не ходят, я из Макеевки успеваю на последнюю до Крытого рынка, а потом по Богдана (пр. Б. Хмельницкого, – Ред.) еще идти и идти. Меня уже несколько раз "принимали" за нарушение комендантского часа. В третий раз сказали, что мне грозит арест как злостному нарушителю. То есть они угрожали реально посадить на месяц в тюрьму. Но предложили альтернативный вариант – заплатить штраф в 10 тысяч рублей (4400 грн). Я им сразу заявил, что пусть сажают, нет у меня таких денег. В итоге, они снизили "штраф" до пяти тысяч. Утром сын привез деньги, и меня отпустили".

"Город засыпает, просыпается мафия"

Горожане рассказывают, что с наступлением вечера город пустеет и замирает. На дорогах становится мало машин, а редкие прохожие стараются быстрее добраться до дома.

"К девяти часам на улицы становятся безлюдны как в каком-то апокалиптическом фильме, – рассказывает дончанин Илья. – Большинство маршруток к этому времени уже не ходят, троллейбусы и трамваи – крайне редко. Да и на дорогах становится заметно меньше машин. Зато на улицах появляется больше патрулей, которые отлавливают случайных прохожих. По ночам можно часто слышать гул проезжающей техники, которую перебрасывают к фронту или назад. Мне один знакомый "ополченец" рассказывал, что ночью танки катать – самое то! Во-первых, различные международные наблюдатели сладко спят в своих гостиницах, а во-вторых, как оказалось, они боятся того, что информацию об их перемещениях простые жители докладывают ВСУшникам".

Так называемый "комендантский час" задает ритм городу. Если раньше мегаполис жил круглосуточно, то теперь как в известной игре – "город засыпает, просыпается мафия".

"Те, у кого окна выходят на проспект Ильича каждую ночь могут наблюдать, что правила далеко не для всех. Кроме патрульных машин по дорогам носятся и дорогие иномарки, и джипы. Иногда даже небольшими колоннами катаются. Ясное дело, это те, кому жить хорошо – местные боевики-царьки, – говорит дончанин Ростислав. – В центре в ресторанах допоздна звучит музыка, а на том же бульваре Пушкина все так же много шикарных автомобилей. Вот и выходит, что каждую ночь мы оказываемся под домашним арестом, а те, кто пел о равноправии, стали обладателями привилегированного образа жизни и им плевать на людей!"

Местные жители отмечают, что законы боевиков выгодны только тем, кто считает себя частью так называемой "ДНР". А простым мирным гражданам приносят одни проблемы. К примеру, вызов "скорой" или такси может окончится ничем.

"Недавно у моей жены ночью резко подскочила температура, начала болеть голова и живот. Дома не оказалось таблеток. Раньше бы я просто сходил в ближайшую круглосуточную аптеку, а теперь – пришлось ждать утра. В "скорую" позвонили, они нам сказали, что на такие случаи не выезжают. Такси вызвать, чтобы в больницу поехать – не получится, они не ездят, – рассказывает дончанин Ростислав. – А вот мой сосед, который работает в "прокуратуре ДНР", на этот комендантский час попросту плюет с высокой горки. Он может себе позволить приехать домой далеко за полночь, слушая в машине музыку на полную катушку. Я у него как-то спросил: "А как же комендантский час?" В ответ он лишь засмеялся: "Мне можно!"