Сурков пообещал взять "Л/ДНР" в Россию через 1,5 года – ИС

Представители самопровозглашенной "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления" с участием представителя администрации президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По информации экспертов, во время встречи Сурков отметил, что представители "власти" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие т.н. "ДНР".

"Согласно его обещанию, через год-полтора т.н. "Л/ДНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", – отметили в ИС.

Напомним, ранее "губернатор" Донецкий области Павел Жебривский заявил о том, что Украина больше не намерена отдавать свои территории оккупантам.