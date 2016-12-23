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Сурков пообещал взять "Л/ДНР" в Россию через 1,5 года – ИС http://www.segodnya.ua/img/article/7824/96_main.1482500871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/96_tn.1482500871.jpg Донбасс На оккупированных территориях прошло совещание

Сурков пообещал взять "Л/ДНР" в Россию через 1,5 года – ИС

Вчера, 17:45

На оккупированных территориях прошло совещание

Владислав Сурков. Фото: AFP
Владислав Сурков. Фото: AFP

Представители самопровозглашенной "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления" с участием представителя администрации президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По информации экспертов, во время встречи Сурков отметил, что представители "власти" должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие т.н. "ДНР".

"Согласно его обещанию, через год-полтора т.н. "Л/ДНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", – отметили в ИС.

Напомним, ранее "губернатор" Донецкий области Павел Жебривский заявил о том, что Украина больше не намерена отдавать свои территории оккупантам.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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