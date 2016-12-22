Светлодарская дуга: что произошло и чего добиваются боевики

В зоне военного конфликта на востоке Украины, несмотря на мирные договоренности, продолжает обостряться обстановка. Последние дни особо сильно кипят бои в районе Светлодарской дуги – в нескольких километрах юго-восточнее от небольшого городка Светлодарск в Донецкой области. Тут позиции украинских военных словно таран клином заходят вглубь позиций боевиков на шесть километров.

Огромные потери



Жители близлежащих городов отмечают, что все началось в воскресенье с утреннего артобстрела боевиками украинских позиций. И через какое-то время бой перерос в баталию настолько мощную, что артиллерийская канонада была слышна далеко от места событий.

"Мы уже привычны к залпам и взрывам, но в последние дни север Горловки периодически слушает такое количество залпов, что это больше похоже на барабанную дробь. Причем по звуку можно сказать, что стреляют обе стороны, как и с украинских позиций, так и со стороны "ДНР". К сожалению, взрывы прилетающих снарядов также слышны на обеих сторонах", – рассказал горловчанин Сергей.

В воскресенье после длительных обстрелов и попытки прорыва боевиков украинские военнослужащие нанесли контрудар. "В результате вечернего массированного обстрела, когда противник попытался прорвать и захватить наши передовые позиции на Светлодарской дуге – завязались очень тяжелые бои, которые шли почти всю ночь. Работали все калибры, от пулеметов до 152-го. В результате, на сегодняшнее утро противник понес серьезные потери и отброшен, а герои из 54-й бригады заняли новые и стратегические позиции, – сообщил о воскресном бое волонтер Юрий Мысягин. – Мы, отражая и контратакуя боевиков, фактически на их плечах зашли на их позиции. И не только зашли, но и удержали".

Потери обеих сторон до сих пор полностью не подсчитаны, цифры убитых и раненых каждый день изменяются. Однако по данным военнослужащих, у боевиков значительные: не менее 60 убитых, из которые четверть – граждане России.

Фото: dsnews.ua

Кость в горле и лакомый кусок

Нынешнее обострение боевых действий военные эксперты называют попыткой боевиков изменить линию фронта в выгодную для себя сторону, так и проверкой боем сил украинской армии.

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Тымчука украинские позиции в районе Светлодарска – как кость в горле для боевиков. "Мы видим попытку боевиков перекроить линию фронта, они хотят выровнять и изменить ее под себя. Зона от Светлодарска – тот участок, которого боевики боятся достаточно давно. Ожидают оттуда какое-то масштабное наступление украинских войск. Соответственно они накапливают там силы и средства. И тут речь не только в обороне. Туда постоянно перебрасываются силы боевиков, которые периодически пытаются отодвинуть линию фронта – выбить украинские войска с занимаемых позиций. Это военный фактор, но есть и экономический – там находится важный инфраструктурный объект – Углегорская ТЭС, над которой боевики бы хотели получить контроль".

Также эксперты отмечают, что ответ украинских военных – вполне адекватная реакция, однако, разворачивая контрудар украинские военные допустили несколько ошибок. "По довольно обрывочным сведениям сложить полностью картину произошедшего на Светлодарской дуге трудно. Но, изучив имеющиеся факты, могу отметить, что огонь одинаковой плотности велся с двух сторон. Согласно Минским соглашениям украинским военным не запрещено стрелять в ответ на обстрелы боевиков. Подразделения ВСУ могут отвечать вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Но затем украинские военнослужащие пошли в атаку – именно так я расцениваю выдвижение бронетехники в сторону противника", – рассказал Сегодня.ua военный эксперт Георгигй Салманишвили.

Эксперт отметил, что сигналы и признаки усиления противостояния на Светлодарской дуге поступали за несколько дней до обострения. "Было много сообщений от местных жителей об активизации боевиков возле Енакиево и Дебальцево, о передвижении военной техники и концентрации сил", – напомнил Салманишвили.

Рекорд по обстрелам

Из-за обострения обстановки секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл в зону боевых действия на Донбассе для проведения совещания с военными. Он отметил, что за последние дни на данном участке фронта установлен "рекорд" по количеству снарядов оккупантов – более 800 в сутки. "Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон", – сказал Турчинов.

Фото: depo.ua

Он добавил, что наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

В свою очередь Администрация США выразила озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины, заявил во вторник на брифинге представитель госдепа США Джон Кирби. "США глубоко обеспокоены недавним скачком насилия на востоке Украины", – отметил Кирби.

При этом он назвал эти события "явным нарушением" обязательств России по минским договоренностям и призвал Москву оказать влияние на боевиков с целью положить конец насилию и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта. "Мы твердо поддерживаем усилия трехсторонней Контактной группы: путем переговоров вновь добиться прекращения огня, чтобы позволить украинцам, находящимся по обеим сторонам линии соприкосновения, жить в большей безопасности, особенно в это праздничное время, которое, мы думаем, благоприятно для достижения такого типа перемирия", – сказал он.

Война без наступления

Политические эксперты говорят, что от стран-партнеров в ближайшее время не стоит ожидать каких-то кардинальных заявлений, кроме обтекаемых высказываний.

"Вряд ли что-то будет кроме озабоченности. Пока что можно не ожидать каких-то серьезных действий со стороны ЕС или Соединенных штатов. Я думаю, до конца января. Пока вступит в должность новый президент Соединенных штатов Дональд Трамп, вряд ли будут какие-то резкие действия со стороны западных партнеров – они ограничатся очередными осуждениями и обеспокоенностью, – поясняет политолог Ярослав Макитра. – А вот в конце января мы увидим, как поведет себя новая администрация Штатов – изменит или нет свою позицию относительно России. Тогда можно будет ожидать и более резких действий относительно конфликта".

Фото: depo.ua

Несмотря на довольно высокий градус напряженности, эксперты говорят о том, что нынешнее обострение пока еще нельзя назвать полномасштабным наступлением боевиков. "Если бы у них была задача перейти в полномасштабное наступление, я думаю, они бы предприняли эти попытки еще раньше, – поясняет Тымчук. – Сейчас там происходит скорее проверка боем. Силы боевиков, которые там задействованы – несколько тактических групп, в целом уровня усиленной роты. С самого начала обострения мы наблюдали прощупывание нашей обороны. По идее, после усиленного артобстрела боевики должны были успокоиться – понять, что оборона эффективная и достаточно организованная. Однако мы видим, что боевики не успокаиваются и пытаются взять не мытьем, так катаньем".

Впрочем, развернувшееся с новой силой противостояние может сыграть на руку украинской стороне. Ведь сейчас боевики занимают Дебальцево, которое, если следовать букве мирных соглашений, должна контролировать украинская власть и на этом можно сделать акцент при обсуждении ситуации не только с Россией, а и Западом.

"Минский процесс, который лежит в основе урегулирования конфликта на Донбассе, сейчас пришел к точке, когда ни одна из сторон его не выполняет. То, что сейчас произошло – повлечет за собой взаимные обвинения в нарушении мирных соглашений. Однако тут выигрышная позиция у Украины – территория, на которой сейчас идут бои, по Минским соглашениям должны быть под контролем Украины, – поясняет политолог Ярослав Макитра. – Я думаю, что эти боевые действия могут быть направлены на то, чтобы легитимизировать украинскую власть на тех территориях, которые по Минским соглашениям должна контролировать Украина – в частности я говорю про Дебальцево. Таким образом, украинская сторона сможет поднимать этот вопрос серьезней".