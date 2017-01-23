Сына мэра Лисичанска взяли под стражу

Молодого человека задержали в Германии, ему инкриминируют хулиганство и незаконное лишение свободы

Сына городского главы Лисичанска Луганской области, которого задержали на территории Германии и экстрадировали в Украину, взяли под стражу.

Молодого человека подозревают в преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека) и ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"С целью избежания уголовной ответственности, один из правонарушителей, который является сыном одного из городских голов, уклонялся от правоохранительных органов. По имеющейся оперативной информации мужчина выехал за пределы Украины, в связи с чем он объявлен в международный розыск. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно с правоохранительными органами Германии, указанный гражданин задержан и передан правоохранительным органам Украины. По ходатайству прокуратуры области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, в августе 2016 у лисичанского кафе-бара "Бардак" двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили 33-летнего горожанина, затолкали его в багажник автомобиля "Mercedes-Benz S350 TDI" и уехали с места происшествия. Однако, похитителей остановили патрульные полицейские. По факту инцидента было начато досудебное расследование по статьям "незаконное лишение свободы" и "хулиганство".

В свою очередь местные СМИ сообщили, что речь идет о Сергее Шилине – сыне действующего мэра Лисичанска.