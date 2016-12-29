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Тандит рассказал подробности передачи 15 человек боевикам в знак доброй воли http://www.segodnya.ua/img/article/7844/90_main.1483035685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/90_tn.1483035685.jpg Донбасс По его словам, Украина готова идти дальше, только чтобы освободить своих 48 людей, которых удерживают на оккупированных территориях

Тандит рассказал подробности передачи 15 человек боевикам в знак доброй воли

Сегодня, 20:20

По его словам, Украина готова идти дальше, только чтобы освободить своих 48 людей, которых удерживают на оккупированных территориях

Юрий Тандит. Фото: mignews.com.ua
Юрий Тандит. Фото: mignews.com.ua

Во время передачи 15 осужденных в Украине за терроризм боевикам указанные люди благодарили, а боевики не выражали радости по поводу происходящего. Об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы уже едем в машине в сторону Бахмута и Славянска. Перед этим мы вышли на нейтральную территорию и передали туда бывших 15 заключенных, как знак доброй воли. Мы подтвердили делом, что мы идем дальше и хотим сделать все, чтобы возобновился процесс освобождения наших заложников", – рассказал подробности Тандит.

По его словам, переданные боевикам люди совершили преступления против целостности Украины, в основном это 258 статья – участие в незаконных военных формированиях, терроризм. Среди них было 6 женщин.

"Во время передачи этих людей ко мне подошли люди, которых мы передавали, мы отошли в сторону за автобус, они стали благодарить за то, что мы делаем. Я увидел раздражение у тех, кто приехал из Донецка и Луганска. То, что было сделано нами – и это наше решение, наверное им не очень понравилось", – добавил Тандит.

По словам советника главы СБУ, для Украины важно идти дальше, чтобы забрать 48 заложников, которых удерживают на оккупированной территории.

По словам Тандита, священники также говорили: учитывая, что это знак доброй воли и он был приурочен к Рождеству, нужно, чтобы освободили всех людей, так как у каждого заложника есть близкие, которые ждут его.
Украина, сбу, Донбасс, заложники, терроризм, заключенные, боевики, священники, Тандит

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