Тела мертвых боевиков в Россию из Донецка везут "КамАЗами" – разведка

Тела погибших боевиков-россиян вывозят с оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"5 февраля из морга областной больницы Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200", – пояснили в разведке.

Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.