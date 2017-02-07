Тела мертвых боевиков в Россию из Донецка везут "КамАЗами" – разведка

Сегодня, 11:27

Противник продолжает нести большие потери

Боевики понесли потери. Фото: AFP
Боевики понесли потери. Фото: AFP

Тела погибших боевиков-россиян вывозят с оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"5 февраля из морга областной больницы Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200", – пояснили в разведке.

Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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