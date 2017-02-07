Тела мертвых боевиков в Россию из Донецка везут "КамАЗами" – разведка
Противник продолжает нести большие потери
Тела погибших боевиков-россиян вывозят с оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"5 февраля из морга областной больницы Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200", – пояснили в разведке.
Напомним, в самопровозглашенной "ДНР" продолжается мобилизация всех "силовых" структур.
Вы сейчас просматриваете новость "Тела мертвых боевиков в Россию из Донецка везут "КамАЗами" – разведка". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии