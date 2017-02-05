Теплоснабжение Авдеевки перешло в стабильный режим

Сегодня, 19:59

В городе воостановлено уличное освещение

В Авдеевку вернули тепло. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
В Авдеевку вернули тепло. Фото: Союз "Народная память"

Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"В городе восстановлено уличное освещение.Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим", – пояснил Цеголко.

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
Донбасс, теплоснабжение, освещение, зубко, авдеевка
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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