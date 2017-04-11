Трехсотая колонна Штаба Рината Ахметова отправилась в Мариуполь

Продукты повезут в серую и прифронтовую зоны Донецкой и Луганской областей

Колонны машин с помощью Рината Ахметова продолжают доставлять гуманитарные грузы на Донбасс.

Трехсотая колонна Штаба Рината Ахметова доставит 220 тонн еды на распределительный склад в Мариуполе. Перед загрузкой в фуры вся продукция проходит пять этапов контроля качества.

Проверяют не только целостность упаковки, но и сроки годности, наличие сертификатов и даже цвет и форму макарон.

За все время работы гуманитарной миссии на Донбасс отправили более шести с половиной тысяч машин с помощью.

"За 2,5 года работы Штаба наши фуры перевезли 130 тысяч тонн продуктов. Это количество поместилось бы в 520 самолетов "Мрия", – говорит Наталья Баришпольская, руководитель направления "Гуманитарная помощь" Штаба Рината Ахметова.

Из Мариуполя мобильные бригады волонтеров регулярно отправляются в серую и прифронтовую зоны Донецкой и Луганской областей. Везут для сотен тысяч жителей, взрослых и детей самые необходимые продукты: сахар, крупы, масло, консервы.

За все время работы Штаба Ахметова роздано более 11 миллионов 700 тысяч наборов выживания жителям Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения.