Трехсторонняя контактная группа провела заседание по Авдеевке: главные результаты

Сегодня, 19:13

Переговорщики определили, когда будет отведено тяжелое вооружение, кто за этим будет наблюдать и что делать с коммуникациями Авдеевки

В Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Фото: AFP
В Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) провела сегодня, 1 февраля, заседание, по результатам которого призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Так, до 5 февраля все тяжелое вооружение, согласно Минским договоренносям, должно быть отведено в места постоянного хранения. Наблюдать за отводом вооружений предписано Совместному центру по контролю и координации (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила также, что СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.

По ее словам, украинская сторона еще раз подчеркивает: Меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница – таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", – написала Олифер.

Также Дарка Олифер сообщила, что в гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц. Сайдик, в своб очередь, сообщил, что ТКГ договорилась на встрече в Минске об обмене списками пленных.

"В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными списками пленных. В настоящее время списки верифицируются сторонами", – сказал он по итогам заседания ТКГ.

Сайдик  сообщил, что достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям в Авдеевке по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также отопления города. Дарка Олифер также рассказала о позиции относительно проведения ремонтных работ по восстановлению коммуникаций в Авдеевке.

"Представители ОРДО (отдельных районов Донецкой обл. – Ред.) обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", – рассказала она.

При этом Сайдик отметил, что ТКГ по Донбассу не установила санкции для нарушителей перемирия в районе конфликта.

"Нет, не предусмотрено", – заявил Сайдик, отвечая на вопрос о возможных санкциях для стороны-нарушителя перемирия.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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