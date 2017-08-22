Три года помощи Донбассу: Гумштаб Ахметова отчитался о работе

Три года назад на Донбасс отправилась первая автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Рината Ахметова. Это был один из первых шагов в деятельности самой масштабной гуманитарной миссии на востоке Украины.

В первой автоколонне, которая отправилась из Днепропетровска в Мариуполь, следовало 60 фур. Людям, живущим в зоне военного конфликта, привезли все самое необходимое: продукты питания, детские наборы, средства гигиены. Благодаря этому фактически удалось предотвратить гуманитарную катастрофу и спасти множество человеческих жизней.

С тех пор гуманитарная помощь Штаба жителям Донбасса стала регулярной, ее ежемесячно получают тысячи мирных граждан, проживающих в прифронтовой зоне.

Из Мариуполя, где сегодня расположен крупнейший логистический центр Штаба, гуманитарная помощь отправляется в более чем 70 пунктов прифронтовой территории Донбасса. В отдаленные населенные пункты по всей Донецкой области помощь доставляют мобильные бригады выдачи, что позволяет Гуманитарному штабу поддержать максимальное количество людей в тех местах, где нет возможности открыть стационарный пункт.

За три года работы Гуманитарного штаба на Донбасс было отправлено: 304 автоколонны, более 6500 машин и 130 тысяч тонн продуктов.

Бригады мобильной выдачи осуществили 471 выезд, из рук волонтеров мирные жители получили более 350 тысяч продуктовых наборов.

На подконтрольной Украине территории, а также в "серой зоне" продолжают действовать 25 стационарных пунктов выдачи гуманитарной помощи.

"Гуманитарный штаб создавался Ринатом Ахметовым с одной целью – помочь мирному населению Донбасса выжить. Сегодня на счету Штаба – более миллиона спасенных жизней. Для каждого человека, которому мы оказываем помощь, она является условием выживания. Мы верим, что мир вернется в нашу страну, но сейчас нам все еще есть кому помогать", – подчеркнул Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.