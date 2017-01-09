Трое бойцов не вернулись в подразделение в зоне боевых действий – Штаб
Боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий 48 раз, трое украинских военнослужащих получили ранения
Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины не вернулись в расположение своей части в зоне боевых действий – сообщает пресс-служба Штаба по руководству боевой операцией на Донбассе.
"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения не вернулись в место расположения подразделения. В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", – говорится в сообщении на официальной странице штаба в Фейсбук.
Как сообщалось, боевики за воскресенье обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий 48 раз, трое украинских военнослужащих получили ранения.
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