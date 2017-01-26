Тука назвал возможные последствия блокады железной дороги на Донбассе

Блокирование поездов незаконно и не целесообразно и этим должны заняться правоохранительные органы, считает чиновник

Из-за блокады железнодорожных путей на Донбассе может Луганская область может остаться без электричества. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его мнению, блокада абсолютно незаконна и не целесообразна и ее должны заняться правоохранительные органы.

"Я считаю ее (блокаду, – ред.) абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", – заявил Тука.

Также Тука выразил убежденность, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой.

Активисты заблокировали поезд. Фото: Facebook

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В честности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Кроме того как сообщалось в СМИ, 25 января участники блокады заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная. Таким образом, бойцы заблокировали движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов войны на Донбассе в районе железнодорожной магистрали Луганск-Попасная попытались прорвать.