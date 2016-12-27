Тука раскритиковал активистов за блокаду Донбасса

Чиновник считает, что каждый должен заниматься своим делом и активисты не должны выполнять работу правоохранительных органов

Ветераны боевых действия на Донбассе не должны заниматься борьбой с контрабандой на востоке Украины, так как это работа правоохранителей. Об этом заявил в комментарии телеканалу NewsOne заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что активистам никто не давал права вмешиваться в работу правоохранителей и самовольно устраивать досмотр грузов.

"Каждый должен заниматься своим делом, и не нужно подменять правоохранительные органы. Борьбой с контрабандой должны заниматься государственные структуры. Если есть люди, которые недовольны состоянием борьбы, то нужно не заниматься самодеятельностью, а делать это в законодательном русле. Никто никому не давал полномочий досматривать транспорт, самостоятельно принимать решения о пропуске и непропуске грузов", – отметил он.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В честности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.