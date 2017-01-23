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Тука рассказал, из кого состоит "армия Л/ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7907/61_main.1485162491.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/61_tn.1485162491.jpg Донбасс Если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава, считает чиновник

Тука рассказал, из кого состоит "армия Л/ДНР"

Сегодня, 11:08

Если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава, считает чиновник

Георгий Тука. Фото: 24tv.ua
Георгий Тука. Фото: 24tv.ua

Из всех военных, воюющих против Украины на Донбассе, лишь 30% принадлежат российской армии, остальные – это различные группировки ни кем не контролируемые. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава.

"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% – это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% – это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", – заявил Тука.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса, будто они уже не украинские граждане.

В свою очередь советник главы МВД Илья Кива заявлял, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ. Он допускает, что Россия ослабляет свой контроль за оккупированными территориями.
армия, Донбасс, российские войска, ДНР, ЛНР, Тука

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