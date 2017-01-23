Тука рассказал, из кого состоит "армия Л/ДНР"
Если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава, считает чиновник
Из всех военных, воюющих против Украины на Донбассе, лишь 30% принадлежат российской армии, остальные – это различные группировки ни кем не контролируемые. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он отметил, что если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава.
"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% – это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% – это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", – заявил Тука.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса, будто они уже не украинские граждане.
В свою очередь советник главы МВД Илья Кива заявлял, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ. Он допускает, что Россия ослабляет свой контроль за оккупированными территориями.
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