Турчинов в Авдеевке поручил военным готовиться к контрнаступлению

Сегодня, 18:08

Секретарь СНБО дал поручение подразделениям ВСУ уточнить оперативные планы отражения атак противника с учетом возможностей для контратаки

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua
Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

Секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Украины (СНБО) Алекстандр Турчинов посетил Авдеевку (Донецкая обл.) и обсудил с военным руководством и руководителями правоохранительных органов ситуацию вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО "Град". Пострадал и сам город Авдеевка – разрушено 20 гражданских зданий", – сообщил Турчинов.

"Все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями наших военных", – отметил он, добавив, что враг понес значительные потери и был вынужден отступить.

Турчинов проверил обеспеченность позиций украинских военных, обратил особое внимание на вопросы защиты и обеспечения личного состава с учетом выполнения боевых задач при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в условиях низких температур.

"Перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий", – передает пресс-центр СНБО.

"Мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", – подытожил секретарь СНБО Украины.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
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