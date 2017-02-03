Турчинов жестко ответил на огонь боевиков по гражданским объектам в Авдеевке

Сегодня, 15:39

Секретарь СНБО отметил, что за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год

Александр Турчинов (справа). Фото: turchynov.com
Александр Турчинов (справа). Фото: turchynov.com

За последние сутки зафиксировано максимальное интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

"Военные преступники, которые непосредственно поддерживаются и управляются из Кремля, осуществляли прицельный огонь по гражданским объектам, в частности по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи и т.п.)" – сказал он, добавив, что в результате обстрела былы вновь повреждены коммуникации и инфраструктура города.

Турчинов сообщил, что от артиллерийских ударов боевиков гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 – частные и 7 – многоквартирные). Кроме того, российско-гибридные войска обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галицинивци, Сартане и в других населенных пунктах. Так, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школу № 1 города Марьинка.

"Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы", – рассказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это свидетельствует о намерениях военно-политического руководства РФ по дальнейшей эскалации боевых действий на востоке Украины.

Турчинов отметил также: "Эта эскалация "совпала" с лживыми и агрессивными заявлениями Путина о событиях на Донбассе, что лишний раз подтверждает, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям".

"Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против Украины", – сказал Турчинов, отметив, что все преступники должны быть наказаны.

"ВСУ и другие военные формирования достойно, мужественно и профессионально защищают свою страну, останавливая дерзкие попытки наступления российских гибридных войск. Они адекватно и решительно давать отпор любым агрессивным действиям врага", – подытожил секретарь СНБО Украины.

Напомним, расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.
Турчинов, Донбасс, военные, СНБО, танки, разведка, огонь, ВСУ, преступники, артиллерия, доказательства, ранения, обстрелы, авдеевка, секретарь СНБО, фотокорреспондент, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Турчинов жестко ответил на огонь боевиков по гражданским объектам в Авдеевке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото из Facebook Bogdan Taranin

ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

Сегодня, 15:19

Стратегическая высота позволяет контролировать две трассы, ж/д узел и фильтровальную станцию

Футбол

Дарио Срна. Фото AFP

Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Сегодня, 15:15

Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки

Украина

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

В Авдеевке боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями боеприпасы - Минобороны

Сегодня, 15:10

Военные саперы продолжают очищать жилые кварталы Авдеевки от взрывоопасных предметов

Днепр

Донбасс снабжали "ядовитым" алкоголем из Днепропетровской области

Сегодня, 14:38

Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тысяч литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива и более 170 тысяч гривен

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

В АП назвали "проверенный способ", как остановить наступление врага

Сегодня, 14:30

Елисеев заявил, что нужно усилить санкции против России, которая вместе с боевиками разжигает насилие в регионе

Донбасс

Дональд Трамп. Фото: AFP

Молчание Трампа подбадривает Кремль на дальнейшую эскалацию на Донбассе - Rzeczpospolita

Сегодня, 14:25

Как отмечается, новый взрыв насилия должен был заставить Трампа занять более решительную позицию: он или за, или против Украины

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев

Сегодня, 14:14

Замглавы АП надеется, что прошедшие дебаты помогут решить вопрос с вводом миротворцев на Донбасс

Донбасс

Александр Хуг и члены СЦКК под Донецком. Фото: Twitter СММ ОБСЕ

Хуг рассказал об угрозах, которые нависли над Авдеевкой

Сегодня, 13:35

Замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул опасность гуманитарной и экологической катастрофы в городе, который обстреливают боевики

Донбасс

Руины и пустота: боевики накрыли Авдеевку залпами "Градов" и танков

Сегодня, 13:23

Жители оккупированной Макеевки рассказали, какую технику применил противник

Донбасс

В результате обстрелов боевиков в Авдеевке разрушены почти три десятка жилых домов. Фото: twitter

В Авдеевке разрушены 28 жилых домов – вице-премьер

Сегодня, 13:22

Из 11 областей Украины в город направляются строительные материалы, сообщил Зубко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования