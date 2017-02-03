Турчинов жестко ответил на огонь боевиков по гражданским объектам в Авдеевке

Секретарь СНБО отметил, что за последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год

За последние сутки зафиксировано максимальное интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016 года). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва обороны украинских войск только за последние сутки по позициям ВСУ было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин, трое украинских военных погибли, 16 – получили ранения.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

"Военные преступники, которые непосредственно поддерживаются и управляются из Кремля, осуществляли прицельный огонь по гражданским объектам, в частности по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи и т.п.)" – сказал он, добавив, что в результате обстрела былы вновь повреждены коммуникации и инфраструктура города.

Турчинов сообщил, что от артиллерийских ударов боевиков гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, также был ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки.

Кроме того, ранения получил и фотокорреспондент из Великобритании.

На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 – частные и 7 – многоквартирные). Кроме того, российско-гибридные войска обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галицинивци, Сартане и в других населенных пунктах. Так, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школу № 1 города Марьинка.

"Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы", – рассказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это свидетельствует о намерениях военно-политического руководства РФ по дальнейшей эскалации боевых действий на востоке Украины.

Турчинов отметил также: "Эта эскалация "совпала" с лживыми и агрессивными заявлениями Путина о событиях на Донбассе, что лишний раз подтверждает, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям".

"Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против Украины", – сказал Турчинов, отметив, что все преступники должны быть наказаны.

"ВСУ и другие военные формирования достойно, мужественно и профессионально защищают свою страну, останавливая дерзкие попытки наступления российских гибридных войск. Они адекватно и решительно давать отпор любым агрессивным действиям врага", – подытожил секретарь СНБО Украины.

Напомним, расследование группы Bellingcat определило точные места в оккупированном Донецке, откуда боевики группировки "ДНР" стреляли из "Градов" по Авдеевке 31 января – по полученным данным, боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.