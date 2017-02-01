Тяжелое вооружение на Донбассе должно быть отведено до 5 февраля – Сайдик

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась об отведении тяжолого вооружения в места хранения до 5 февраля. Об этом сообщил сегодня, 1 февраля, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

Трехсторонняя контактная группа также призвала к полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе. Также было подготовдлено обращение к сторонам конфликта о прекращении огня в районе Авдеевки.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", – сказал Сайдик журналистам в Минске после завершения заседания ТКГ.

Кроме того, Трехсторонняя контактная группа договорилась о допуске наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы боевых действий на Донбассе.

"Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", – рассказал Сайдик.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.