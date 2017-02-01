Тяжелое вооружение на Донбассе должно быть отведено до 5 февраля – Сайдик

Сегодня, 17:52

Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня на Донбассе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ

Мартин Сайдик. Фото: AFP
Мартин Сайдик. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась об отведении тяжолого вооружения в места хранения до 5 февраля. Об этом сообщил сегодня, 1 февраля, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

Трехсторонняя контактная группа также призвала к полному и всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе. Также было подготовдлено обращение к сторонам конфликта о прекращении огня в районе Авдеевки.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", – сказал Сайдик журналистам в Минске после завершения заседания ТКГ.

Кроме того, Трехсторонняя контактная группа договорилась о допуске наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы боевых действий на Донбассе.

"Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", – рассказал Сайдик.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
ОБСЕ, Донбасс, применение, вооружение, представитель, авдеевка, на востоке Украины, контактная группа, противник, договоренности, СММ ОБСЕ, Сайдик, Трехсторонняя контактная группа, На Донбассе, ТКГ
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Тяжелое вооружение на Донбассе должно быть отведено до 5 февраля – Сайдик". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Огрызко рассказал, как решение СБ ООН по Авдеевке может повлиять на Путина

Сегодня, 17:44

Кремль использовал Авдеевку в качестве "тревожного звоночка" для президента США, чтоб посмотреть на его действия.

Мир

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку

Сегодня, 17:08

В мировом сообществе еще есть силы, способные сдерживать игры Кремля, считает политолог

Донбасс

Трехсторонняя контактная группа. Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Донбассу - источник

Сегодня, 17:07

Как сообщается, участники переговоров достигли взаимопонимания в вопросе недопустимости продолжение боевых действий

Донбасс

Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии «ДТЭК Энерго». Фото: пресс-центр.

ДТЭК об энергоснабжении в Авдеевке: если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра

Сегодня, 16:44

ДТЭК получил "зеленый коридор" для ремонта линий электропередач

Донбасс

ВСУ в Авдеевке развернули полевые кухни. Фото: AFP

Авдеевка сегодня: свежий взгляд из сети

Сегодня, 16:43

Интернет-пользователи размышляют: какова была цель эскалации, и кто несет за это ответственность

Донбасс

Разрушенные дома Авдеевки: с начала обострения повреждено десятки зданий

Сегодня, 16:14

Повреждено 40 зданий, из которых шесть квартир и 34 частных дома

Донбасс

Захваченный в плен боевик. Фото: пресс-центр СБУ

Боевик, захваченный в районе Авдеевки, дал первые показания

Сегодня, 16:11

Член незаконного вооруженного формирования подтвердил присутствие российских инструкторов и военных на оккупированной части Донбасса

Донбасс

Авдеевский коксохимический завод. Фото: akhz.metinvestholding.com

В ДТЭК рассказали о возможных сроках восстановления электроснабжения в Авдеевке

Сегодня, 15:59

Если повреждения коммуникаций окажутся несложными, ЛЭП могут восстановить уже сегодня, отметил Маслов

Донбасс

Леонид Кравчук. Фото из открытых источников

Кравчук пояснил, с чем связано обострение ситуации в Авдеевке

Сегодня, 15:55

Экс-президент отвергает взаимосвязь эскалации ситуации с переговорами Путина и Трампа

Украина

С 29 января в районе Авдеевки идут интенсивные бои. Фото: Facebook

В эвакуации из Авдеевки нет необходимости - Жебривский

Сегодня, 15:51

В городе действует "режим тишины", местные жители не паникуют, рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования