Тымчук показал, как военные поздравили боевиков на Донбассе

Боевики скрыли всю правду о вчерашних обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Снаряды были агитационные, с листовками с поздравлениями жителей оккупированных районов с Днем Независимости Украины. Нанести вред мирным жителям они не могли по определению", – пояснил Тымчук.

По его словам, эти снаряды противник "получил" в районе Первомайска.

Напомним, на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.