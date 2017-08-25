Тымчук показал, как военные поздравили боевиков на Донбассе
Противнику отправили агитационные снаряды
Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети
Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети
Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети
Боевики скрыли всю правду о вчерашних обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Снаряды были агитационные, с листовками с поздравлениями жителей оккупированных районов с Днем Независимости Украины. Нанести вред мирным жителям они не могли по определению", – пояснил Тымчук.
По его словам, эти снаряды противник "получил" в районе Первомайска.
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