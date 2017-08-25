Тымчук показал, как военные поздравили боевиков на Донбассе

Сегодня, 11:05

Противнику отправили агитационные снаряды


Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети

Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети

Военные поздравили боевиков. Фото: соцсети

Боевики скрыли всю правду о вчерашних обстрелах со стороны ВСУ. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Снаряды были агитационные, с листовками с поздравлениями жителей оккупированных районов с Днем Независимости Украины. Нанести вред мирным жителям они не могли по определению", – пояснил Тымчук.

По его словам, эти снаряды противник "получил" в районе Первомайска.

Напомним, на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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