Тымчук раскрыл детали готовящегося закона о деоккупации Донбасса

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над ОРДЛО предусматривает замену антитеррористической операции на войсковую. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"Состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", ранее анонсированного секретарем СНБО Турчиновым… Работа над законопроектом заканчивается (идет согласование некоторых деталей), вскоре увидим его в Раде", – сообщил Тымчук.

По его словам, проект закона, по сути, предлагает заменить существуюзий формат операции "войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас в режиме АТО), а Оперативным штабом".

"Общее руководство Оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", – сообщил нардеп.

Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации, как отметил Тымчук, также будут "замыкаться" на Оперативном штабе.

"Нынешняя "де-факто война без войны де-юре" – и есть суть путинской "гибридной агрессии". На эти реалии мы нашли не менее "гибридный ответ" в виде данного законопроекта, когда украинская армия может использоваться для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны с РФ", – объяснил Тымчук.

По его словам, последней каплей стал "фактический срыв Москвой Минского процесса, когда с начала 2017 г Россия признала "документы" "ЛДНР", ввела в оккупированных районах Донбасса "рублевую зону", загребла украинские предприятия под видом "национализации".

"Эти шаги россиян заставляют нас форсировать вопрос признания данных территорий оккупированными... и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы", – объяснил нардеп.

Также, по его словам, законопроект позволяет вводить военное положение на усмотрение президента Украины.

Нардеп подчеркнул, что принятие данного законопроекта ни в коем случае не будет означать отказ Украины от Минских договоренностей.

"Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта на Донбассе. Однако защитить себя и принуждать любыми путями Россию к выполнению Минска – наше святое право и обязанность", – отметил Тымчук.

Напомним, работа над законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" вскоре будет завершена, рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев также поддержал изменение формата военной операции на Донбассе.