У боевиков урчит техника и происходит перегруппировка – военные (видео)

Бойцы надеются, что режим перемирия, хотя и такой беспокойный, продлится как можно дольше

Обостряется ситуация на передовой. Боевики из тяжелого вооружения обстреляли Водяное, Талаковку, Широкино и Майорск. В общем – 50 обстрелов за прошедшие сутки.

В штабе боевой операции говорят: огонь по позициям военных открывали из 120-миллиметровых минометов. Стрелковое оружие вообще не смолкает по всей линии фронта.

Позиции вблизи поселка Крымское – одни из самых горячих точек Луганской области. Боевики не прекращают огонь ни днем, ни ночью.

"В конце посадки, слева, может в пяти метрах, у них стоит укрепка. Там стоят у них АГС, СПГ, ну, и минометы есть", – говорят бойцы.

До перемирия враг ежедневно накрывал эти позиции из минометов. Полной тишины нет и сейчас – признаются военные.

"Время от времени прилетают восьмидесятые мины. Стрелковое оружие не работает, очень редко – подствольники", – добавил Вячеслав, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

По словам армейцев, провокации случаются здесь регулярно. Зачем боевики это делают – бойцы только догадываются. Они уверены – под прикрытием режима тишины враг к чему-то готовится.

"У них там урчит очень активно техника разная. То есть, у них там идет какая-то перегруппировка. А перегруппировка перед затишьем, перед какими-то откатами не происходит. То есть, у них идет обновление чего-то, восстановление чего-то", – считает Виктор, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военные надеются режим перемирия, хотя и такой беспокойный, продлится как можно дольше.

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