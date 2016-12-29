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У боевиков урчит техника и происходит перегруппировка – военные (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/72_main.1483006830.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/72_tn.1483006830.jpg Донбасс Бойцы надеются, что режим перемирия, хотя и такой беспокойный, продлится как можно дольше

У боевиков урчит техника и происходит перегруппировка – военные (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:18

Бойцы надеются, что режим перемирия, хотя и такой беспокойный, продлится как можно дольше


Обостряется ситуация на передовой. Боевики из тяжелого вооружения обстреляли Водяное, Талаковку, Широкино и Майорск. В общем – 50 обстрелов за прошедшие сутки.

В штабе боевой операции говорят: огонь по позициям военных открывали из 120-миллиметровых минометов. Стрелковое оружие вообще не смолкает по всей линии фронта.

Позиции вблизи поселка Крымское – одни из самых горячих точек Луганской области. Боевики не прекращают огонь ни днем, ни ночью.

"В конце посадки, слева, может в пяти метрах, у них стоит укрепка. Там стоят у них АГС, СПГ, ну, и минометы есть", – говорят бойцы.

До перемирия враг ежедневно накрывал эти позиции из минометов. Полной тишины нет и сейчас – признаются военные.

"Время от времени прилетают восьмидесятые мины. Стрелковое оружие не работает, очень редко – подствольники", – добавил Вячеслав, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

По словам армейцев, провокации случаются здесь регулярно. Зачем боевики это делают – бойцы только догадываются. Они уверены – под прикрытием режима тишины враг к чему-то готовится.

"У них там урчит очень активно техника разная. То есть, у них там идет какая-то перегруппировка. А перегруппировка перед затишьем, перед какими-то откатами не происходит. То есть, у них идет обновление чего-то, восстановление чего-то", – считает Виктор, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военные надеются режим перемирия, хотя и такой беспокойный, продлится как можно дольше.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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