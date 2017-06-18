У боевиков вспыхнул скандал – разведка
Ситуация с денежным обеспечением остается напряженной
Российское оккупационное командование на подконтрольных боевикам территориях Донбасса под давлением растущего недовольства личного состава начало выплату денежного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Вместе с тем, констатировали в ведомстве, большинство боевиков не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег – за участие в составе передовых подразделений не менее 30 дней.
"Также обнаружились многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, которые оформляли фиктивные справки лицам, отсутствовавшим на передовых позициях", – отметили в разведке.
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