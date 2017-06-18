У боевиков вспыхнул скандал – разведка

Российское оккупационное командование на подконтрольных боевикам территориях Донбасса под давлением растущего недовольства личного состава начало выплату денежного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Вместе с тем, констатировали в ведомстве, большинство боевиков не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег – за участие в составе передовых подразделений не менее 30 дней.

"Также обнаружились многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, которые оформляли фиктивные справки лицам, отсутствовавшим на передовых позициях", – отметили в разведке.