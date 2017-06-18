У боевиков вспыхнул скандал – разведка

Вчера, 12:57

Ситуация с денежным обеспечением остается напряженной

Боевиков оставили без денег. Фото: AFP
Боевиков оставили без денег. Фото: AFP

Российское оккупационное командование на подконтрольных боевикам территориях Донбасса под давлением растущего недовольства личного состава начало выплату денежного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Вместе с тем, констатировали в ведомстве, большинство боевиков не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег – за участие в составе передовых подразделений не менее 30 дней.

"Также обнаружились многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, которые оформляли фиктивные справки лицам, отсутствовавшим на передовых позициях", – отметили в разведке.
Донбасс, скандал, командование, главное управление разведки
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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