У главаря "ДНР" сообщили о жестком бое в Авдеевке
Украинские военные пытаются отрезать от сообщения позицию боевиков, утверждает Ходаковский
Один из главарей боевиков самопровозглашенной "ДНР" Александр Ходаковский 29 января сообщил о боестолкновении украинских военных и боевиков в районе авдеевской промзоны.
Об этом Ходаковский написал в Facebook.
По его словам, доселе украинские военные не предпринимали подобных действий.
"Идет бой в районе авдеевской промзоны. Одну из наших позиций, расположенную на открытом участке местности, противник пытается отрезать от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать – следует ожидать активизации и на других участках. Видимо, что-то происходит "вверху", и требуется привлечь внимание в другом месте, а заодно и занять делом "тревожных", – пишет боевик.
Как сообщалось ранее, на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
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