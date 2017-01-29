У главаря "ДНР" сообщили о жестком бое в Авдеевке

Сегодня, 09:44

Украинские военные пытаются отрезать от сообщения позицию боевиков, утверждает Ходаковский

На Донбассе произошел бой. Фото: AFP
На Донбассе произошел бой. Фото: AFP

Один из главарей боевиков  самопровозглашенной "ДНР" Александр Ходаковский 29 января сообщил о боестолкновении украинских военных и боевиков в районе авдеевской промзоны.

Об этом Ходаковский написал в Facebook.

По его словам, доселе украинские военные не предпринимали подобных действий.

"Идет бой в районе авдеевской промзоны. Одну из наших позиций, расположенную на открытом участке местности, противник пытается отрезать от сообщения с основными порядками. Давно не было таких наглых попыток атаковать – следует ожидать активизации и на других участках. Видимо, что-то происходит "вверху", и требуется привлечь внимание в другом месте, а заодно и занять делом "тревожных", – пишет боевик.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.  
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