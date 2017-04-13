У Кучмы рассказали об итогах встречи Контактной группы в Минске

Вчера, 19:35

Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов, напомнила Олифер

Переговоры Контактной группы. Фото: cxid.info
Переговоры Контактной группы. Фото: cxid.info

Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, которые принадлежат как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям; установление псевдограницы в ОРДО – такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения. Мы требуем отмены упомянутых действий и возврата предприятий их законным собственникам", – написала она.

Также, по ее словам, в рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ.

"В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов", – написала она.

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. В экономической подгруппе стоит вопрос организации работы экспертной группы, которая должна оценить ситуацию на шахтах в ОРДЛО, подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО блокируют работу такой группы", – добавила Дарка Олифер.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил, что следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 апреля.
Донбасс, Кучма, контактная группа, Олифер

Вы сейчас просматриваете новость "У Кучмы рассказали об итогах встречи Контактной группы в Минске". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: AFP

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 26 апреля - Сайдик

Вчера, 19:19

По его словам, сегодня гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы поиска пропавших без вести лиц

Донбасс

В штабе военных рассказали о ситуации в районе Авдеевки, фото Роман Бочкала/Facebook

В штабе военных рассказали о ситуации в районе Авдеевки

31 Марта, 00:24

Авдеевка в настоящее время остается без электричества

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: из открытых источников

Сайдик: Альтернативы Минским соглашениям нет

29 Марта, 20:44

По его словам, ТКГ совместно с представителями самопровозглашенных республик "намерена активизировать свою работу в сфере безопасности и в политической, гуманитарной, экономической областях"

Донбасс

Заседание Контактной группы. Фото: cxid.info

У Кучмы рассказали об итогах переговоров Контактной группы

29 Марта, 19:57

Олифер сообщила, что представители ОРДЛО в очередной раз отклонили предложение об участии в переговорах Красного Креста и Комитета по правам человека ООН

Донбасс

Мартин Сайдик. Фото: AFP

С 1 апреля на Донбассе должен прекратиться огонь - ОБСЕ

29 Марта, 19:44

По словам Сайдика, стороны также договорились о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 6 апреля

Политика

Леонид Кучма. Фото: ТАСС

Кучма выступил с предложением по Донбассу

27 Марта, 13:15

По его словам, сегодня на 100% созрел вопрос о проведении встречи "Нормандской четверки" на высшем уровне

Донбасс

Прошли очередные переговоры Контактоной группы. Фото из открытых источников

У Кучмы рассказали об итогах переговоров Контактной группы

1 Марта, 18:54

Обсуждали вопросы безопасности, "национализацию" предприятий и обмен пленными

Украина

Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Тандит: Киев предложил Контактной группе план по освобождению пленных

1 Марта, 10:30

В СБУ надеются, что провокации отдельных политиков не приведут к замораживанию процесса обмена заложниками

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования