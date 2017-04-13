У Кучмы рассказали об итогах встречи Контактной группы в Минске

Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов, напомнила Олифер

Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, которые принадлежат как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям; установление псевдограницы в ОРДО – такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения. Мы требуем отмены упомянутых действий и возврата предприятий их законным собственникам", – написала она.

Также, по ее словам, в рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ.

"В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов", – написала она.

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. В экономической подгруппе стоит вопрос организации работы экспертной группы, которая должна оценить ситуацию на шахтах в ОРДЛО, подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО блокируют работу такой группы", – добавила Дарка Олифер.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил, что следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 апреля.