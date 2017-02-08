У Путина прокомментировали ликвидацию "Гиви"

Сегодня, 11:46

Дмитрий Песков отверг любую причастность России к случившемуся

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Убийство одного из главарей боевиков на Донбассе Михаила Толстых с позывным "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе", – сказал он.

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации, потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной", – заявил Песков.

Пресс-секретарь отверг любую причастность РФ случившемуся. "Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи", – подчеркнул Песков.

"Что касается того, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть определены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков с позывным "Гиви". По мнению экспертов, Москва продолжает "зачищать" Донбасс от одиозных боевиков.
россия, Донбасс, кремль, песков, гиви

Вы сейчас просматриваете новость "У Путина прокомментировали ликвидацию "Гиви"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Место гибели "Гиви". Фото: соцсети

Дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков" - жители Донецка о смерти "Гиви"

Сегодня, 11:41

Люди не выражают особого удивления случившимся

Донбасс

Антон Геращенко, фото kievvlast.com.ua

"Тупой и недалекий": Геращенко жестко "прошелся" по "Гиви"

Сегодня, 11:12

Нардеп считает, что смерть главаря боевиков не скажется на боеготовности врагов или ослаблении атак на украинских военных

Донбасс

Как выглядит место гибели "Гиви"

Сегодня, 11:11

По предварительной информации, Михаила Толстых ликвидировали в его кабинете

Донбасс

Боевик "Гиви" убит на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Сегодня, 11:09

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников

Россия решила сменить "руководство" боевиков на Донбассе – Карасев об убийстве "Гиви"

Сегодня, 11:01

По мнению эксперта, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий подходит к концу

Донбасс

Вячеслав Аброськин. Фото: hvylya.net

Аброськин подтверждает убийство "Гиви": в Донецке обыскивают людей

Сегодня, 10:58

Боевики после убийства "Гиви" бросились перекрывать основные дороги и проверять граждан, отмечают в полиции

Донбасс

Зорян Шкиряк. Фото: unn.com.ua

МВД предлагает Захарченко и Плотницкому сдаться, пока они не повторили судьбу "Гиви"

Сегодня, 10:42

По словам Шкиряка, в МВД и СБУ считают, что происходит целенаправленная ликвидация главарей боевиков

Донбасс

"Гиви". Фото: rusvesna.su

Москва готовится "впихивать" Донбасс обратно в Украину – эксперт об убийстве "Гиви"

Сегодня, 10:19

По словам Романенко, изначально было ясно, что "телемассовку" на Донбассе ждет печальная судьба

Донбасс

Лидер бандформирования "Сомали" "Гиви". Фото: AFP

Появилось первое видео с места убийства "Гиви"

Сегодня, 10:18

Здание штаба лидера боевиков сильно обгорело, однако возгорание устранено спасателями

Донбасс

Лидер боевиков "Гиви". Фото из открытых источников

В "ДНР" грозятся отомстить за "Гиви" и назвали его убийство терактом

Сегодня, 09:57

Боевики считают, что смерть "Гиви" связана с убийством его друга "Моторолы"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования