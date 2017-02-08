У Путина прокомментировали ликвидацию "Гиви"

Убийство одного из главарей боевиков на Донбассе Михаила Толстых с позывным "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе", – сказал он.

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации, потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной", – заявил Песков.

Пресс-секретарь отверг любую причастность РФ случившемуся. "Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи", – подчеркнул Песков.

"Что касается того, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть определены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков с позывным "Гиви". По мнению экспертов, Москва продолжает "зачищать" Донбасс от одиозных боевиков.