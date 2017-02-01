У Путина заявили, что обострение в Авдеевке – повод для возобновления диалога РФ-США

Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась

Нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", – заявил он.

Одновременно Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

"Акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", – добавил он.

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ.

Этой ночью боевики обстреляли Авдеевку из запрещенных Минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град". По соглашениям, эти установки должны быть отведены на 70 км от линии разграничения, однако террористы стреляли из Донецка.