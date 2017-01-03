Убийство военного в Донецкой области: мужчину застрелил сослуживец

Полиция рассказала новые подробности убийства военного в селе Донское Волновахского района Донецкой области.

Как говорится в сообщении правоохранителей, подозреваемым в преступлении является сослуживец погибшего, который застрелил военного во время бытового конфликта.

"По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления – огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу. Житель Запорожья 1973 года задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП", – отмечает пресс-служба полиции Донецкой области.

Фото: полиция

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел вчера ночью в селе Донское Волновахского района. В ходе пьяной драки, которая возникла между группой мужчин, военнослужащий получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц были травмированы.