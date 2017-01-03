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Убийство военного в Донецкой области: мужчину застрелил сослуживец http://www.segodnya.ua/img/article/7853/19_main.1483441384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/19_tn.1483441384.jpg Донбасс Правоохранители задержали жителя Запорожья 1973 года; подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Убийство военного в Донецкой области: мужчину застрелил сослуживец

Сегодня, 13:02

Правоохранители задержали жителя Запорожья 1973 года; подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Полиция рассказала новые подробности убийства военного в селе Донское Волновахского района Донецкой области.

Как говорится в сообщении правоохранителей, подозреваемым в преступлении является сослуживец погибшего, который застрелил военного во время бытового конфликта.

"По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления – огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу. Житель Запорожья 1973 года задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП", – отмечает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Фото: полиция

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел вчера ночью в селе Донское Волновахского района. В ходе пьяной драки, которая возникла между группой мужчин, военнослужащий получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц были травмированы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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