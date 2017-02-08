Удар по гривне и угроза энергетической безопасности страны: нардепы рассказали о последствиях блокады Донбасса

В конце января группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар", объявила о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов на Донбассе. Уже несколько недель они блокируют железнодорожные пути, по которым в Украину поступает уголь антрацитовой группы. К экономической блокаде Донбасса, отмечают эксперты, действия активистов не привели, вместо этого под угрозой оказался энергетический баланс Украины. Сайт "Сегодня" собрал мнение политиков и экспертов о том, к чему может привести блокада Донбасса.

Энергобаланс Украины под угрозой

Так, в т.н. "республиках" находятся предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной Украине территории, платят налоги в бюджет страны и добывают стратегически важный для энергетической системы страны уголь антрацитовой группы. Он добывается только в Донбасском бассейне, рассказывает секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Если блокаду не прекратить, энергобаланс страны окажется под угрозой – именно от этого угля зависят все украинская теплогенерация.

"Экономической блокады нет. Есть блокировка двух ветвей железной дороги. Уголь нужен. Есть зависимость теплогенерации от антрацитовой группы угля, добываемого исключительно на Донбасском бассейне. За год нельзя переделать систему. На это надо до пять лет. Чтобы поддержать энергобаланс, нужен уголь", – уверен нардеп.

"Экономической блокады нет. Есть блокировка двух ветвей железной дороги. Уголь нужен. Есть зависимость теплогенерации от антрацитовой группы угля, добываемого исключительно на Донбасском бассейне. За год нельзя переделать систему. На это надо до пять лет. Чтобы поддержать энергобаланс, нужен уголь", – уверен нардеп.

Из-за отсутствия угля и остановки станций, вызванной блокадой, пострадают большая часть регионов Украины, уверен энергетический эксперт, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус. "Проблема в том, что назначь хоть самого честного, профессионального и патриотичного энергетического менеджера, он все равно будет вынужден брать уголь из зоны АТО. Поскольку невозможно за полтора месяца завезти уголь с других направлений", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, поставки других товаров можно было приостановить, но вот уголь нужно пропускать хоть минимальными партиями, чтобы ТЭС не остановились, и чтобы поддерживались минимальные запасы угля. Такую инициативу Геруса поддержал представитель фракции "Самопомощь", член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий. "Полностью поддерживаю Андрея Геруса", – написал эксперт.

Напомним, по словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Бюджет страны потеряет миллиарды гривен

Блокада ударит и по бюджету Украины, уверены эксперты. По данным Государственной налоговой службы Украины, предприятия, расположенные, в том числе, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в прошлом году заплатили в бюджет Украины 31,64 млрд гривен – это примерно половина всего военного бюджета страны.

"Безусловно, эта блокада приведет к потерям поступлений в бюджет. Сумму никто сейчас не назовет – никто не знает, как долго продлится блокада. Это потери для украинских военных, врачей, учителей. Поэтому люди, которые занимаются блокадой и называют себя украинскими патриотами, на деле являются украинскими политиканами", – сказал в комментарии "Сегодня" депутат Алексей Гончаренко.

"Это потери для украинских военных, врачей, учителей. Поэтому люди, которые занимаются блокадой и называют себя украинскими патриотами, на деле являются украинскими политиканами", – сказал в комментарии "Сегодня" депутат Алексей Гончаренко.

Политик подчеркнул, что разрыв инфраструктурной связи между городами на Донбассе "чреваты серьезными последствиями". "Непонятно, в чем цель всего этого. Ничего блокадой отдельных районов не добиться, ведь граница с Россией остается открытой", – отметил нардеп.

К слову, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик недавно заявил, что из-за блокады топлива хватит до конца марта, а дальше уголь придется покупать за рубежом по завышенным ценам. "Зачем получать деньги в бюджет Украины? Пусть деньги получает бюджет Южно-Африканской Республики. Конечно, чудес не бывает. Если уголь станет более дорогим, то электроэнергия и тепло станут более дорогими. И платить за это придется украинцам – больше некому", – иронизирует Гончаренко.

Кроме того, первый зампред парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Максим Ефимов отмечает: эти предприятия формируют валютную выручку для страны, от которой зависит курс гривни "Металлургия, кокс остаются локомотивом экспорта, который идет через Мариуполь, Одессу Николаев. Идет валютная выручка. Есть риск дополнительных пары миллиардов дефицита в торговом балансе, давления на курс гривны. Заменить их нечем" , – поясняет парламентарий.

"Блокада и с экономической и моральной точек зрения – нонсенс"

Украинские предприятия на неподконтрольной территории, уверен Максим Ефимов, не просто обеспечивают местных жителей работой, а бюджет страны – налоговыми поступлениями, но и позволяют сохранить "островки Украины" в т.н. "республиках".

"Блокада и с экономической и моральной точек зрения – нонсенс. Украине это не выгодно. Предприятия – островки Украины на оккупированных территориях. Люди платят налоги (в бюджет Украины, – прим. Ред.). Получают заработные платы, и это одна из причин, почему люди, которые работают, не стали террористами", – говорит парламентарий.

"Блокада и с экономической и моральной точек зрения – нонсенс. Украине это не выгодно. Предприятия – островки Украины на оккупированных территориях. Люди платят налоги (в бюджет Украины, – прим. Ред.). Получают заработные платы, и это одна из причин, почему люди, которые работают, не стали террористами", – говорит парламентарий.

Иван Винник также уверен, что подобные действия активистов приведут не к подрыву боевой способности противника, а к серьезным проблемам для самой Украины. "Санкции должны быть направлены на подрыв способности врага, а не Украины. ..Не могу понять, как это повредит РФ, врагу… Что будет, если выключить Славянск и Краматорск? Не будут веерные отключения тогда в других городах, в том же Львове для сбалансирования", – говорит депутат.

По мнению парламентария, в сложившейся ситуации должны разбираться правоохранительные органы, в том числе СБУ. К слову, прокуратура уже открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.