Украина готова отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников – СБУ

По словам Грицака, чтобы вернуть пленных, Украина готова идти на уступки

Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Так, Украина в формате обмена "пятнадцать - ноль" передала представителям "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до рождественских праздников", – добавил Грицак.

Сегодня украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек.

С инициативой односторонней передачи боевикам 15 человек из списка на обмен выступила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

После этого боевики освободили двух украинок: судью мариупольского суда Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак.