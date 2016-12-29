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Украина готова отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников – СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7845/0_main.1483038062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/0_tn.1483038062.jpg Донбасс По словам Грицака, чтобы вернуть пленных, Украина готова идти на уступки

Украина готова отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников – СБУ

Сегодня, 21:00

По словам Грицака, чтобы вернуть пленных, Украина готова идти на уступки

Василий Грицак, фото bigmir.net
Василий Грицак, фото bigmir.net

Украина инициировала обмен 58 подтвержденных боевиками украинских заложников на 228 сторонников сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи", – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Так, Украина в формате обмена "пятнадцать - ноль" передала представителям "ДНР/ЛНР" сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

"СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до рождественских праздников", – добавил Грицак.

Сегодня украинская сторона в одностороннем порядке передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек.

С инициативой односторонней передачи боевикам 15 человек из списка на обмен выступила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

После этого боевики освободили двух украинок: судью мариупольского суда Анжелику Преснякову и журналистку Ольгу Сворак. 
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